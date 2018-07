Il futuro di Paul Pogba dopo la vittoria da protagonista del Mondiale di Russia 2018 resta un rebus difficile da decifrare. Il centrocampista francese si è ritrovato trascinando la Francia alla vittoria con prestazioni al di sopra degli standard di maturità mostrati quest'anno al Manchester United. Il rapporto con Josè Mourinho non è mai stato idilliaco e le numerose "tirate d'orecchie" arrivate nel corso dell'anno tengono aperta una forte possibilità che il talento classe '93 possa lasciare i Red Devils.La valutazione è di quelle impegnative, non inferiore agli 80 milioni di euro, eppure c'è la sensazione che l'affare possa essere possibile anche con formule di pagamento favorevoli ai club interessati. Fra questi c'è sicuramente il Real Madrid, alla ricerca di un colpo top a centrocampo, ma anche la Juventus che sogna un ritorno in grande stile di Pogba per formare, insieme a Ronaldo, una coppia stellare per la corsa alla Champions.fin dall'immediato post-finale. Il primo è stato il compagno di nazionale Blaise, che nella pancia dello stadio Luzhniki nella diretta instagram del centrocampista lo ha stuzzicato con un:). Poi, come riportato da Tuttosport sono arrivati i messaggi dell'amicocon cui Pogba condivideva momenti di grande ilarità a Vinovo. E infine quelli die soprattutto Massimiliano. Per una Juventus che sogna un ritorno in grande stile, ma non sarà facile.