Ieri è arrivato, ieri si è presentato, ieri è partito. Non per altri lidi, ma per gli States, insieme al Milan, squadra con cui ha firmato un freschissimo contratto triennale. Pepe Reina ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura rossonera, nella quale dovrà vedersela con Gigio Donnarumma per un posto da titolare: "Avevo già un bel rapporto prima con entrambi i fratelli, sarà un anno divertente. Tutti e tre ci sentiamo numeri uno, siamo in una società importantissima. Daremo il meglio, poi deciderà il mister". Sarà quindi il campo a parlare. O il mercato?



IPOTESI CHELSEA - Già, perché nonostante sia appena arrivato al Milan, intorno al nome di Reina circolano già rumors di mercato. Il Chelsea ci sta pensando e sta valutando: Sarri, che ha iniziato il suo lavoro in ritardo, vuole colmare il gap col tempo che scorre inserendo giocatori che conoscano già la sua filosofia. Messo in mezzo al campo Jorginho, vorrebbe avere un altro suo uomo in un ruolo delicato com'è quello del portiere. Il Chelsea è pronto a cedere Courtois al Real Madrid, Reina ha un grande rapporto col tecnico e conosce la Premier: per Sarri il sostituto ideale, il suo numero 1. Quello che si sente Reina.



I PRECEDENTI DI ABRAMOVICH - Roman Abramovich, patron del Chelsea, però, storicamente non ha fatto contratti importanti, com'è quello di Reina col Milan, a giocatori ultratrentenni. 36 anni il 31 agosto, per quelli che sono i precedenti dei blues lo spagnolo ex Napoli non sembra rientrare nei parametri economici del club londinese."Molto contento e felicissimo di essere arrivato ad una grandissima società come il Milan e con la voglia di un bambino a fare bene e continuare a crescere insieme al gruppo!! Si parte!!" le sue parole su Twitter. Reina si sente un numero 1. E parte per raggiungere il suo obiettivo. Avanti col Milan, avanti con Gigio Donnarumma, quindi. Almeno per il momento...



@AngeTaglieri88