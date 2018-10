Gentile Procuratore,domenica sera, insieme a milioni di italiani, ho assistito in tv alla partita tra l'Italia e la Polonia e mi sono divertito tantissimo. Finalmente una bella nazionale dopo anni di delusioni e di noia. La nazionale di Mancini ha divertito, è stata spumeggiante, bella, travolgente. Il merito? Un po' di tutti, perché ogni calciatore sceso in campo ha reso al massimo. Nota positiva: hanno dato un grande contributo i "bassi" della squadra, vale a dire Verratti, Barella (che bella sorpresa!), Insigne, Chiesa e Florenzi; 5 calciatori che non superano il metro e 75. E allora chiedo a Lei e a tutti gli esperti di calcio: perché nei settori giovanili vengono bocciati i ragazzini bassi di statura? I calciatori con il baricentro basso possono fare la differenza come abbiamo visto ieri! I cm nel calcio non contano nulla! Spero in una vostra risposta. Mi chiamo Pietro e sono di Busto Arsizio.di cui ci hai reso edotti. Sono andato a controllare subito e,. Per esattezza, dal più basso al più alto, ecco la lista: Insigne (1.63), Verratti (1.65), Barella (1.72), Florenzi (1.73) e Chiesa (1.75). Bravo Pietro!i ritenuta necessaria per diventare calciatori professionisti. Fatta eccezione per alcuni ruoli (es. per il difensore centrale; v. Bonucci alto 1.91), i cm nel calcio contano davvero poco quando un calciatore possiede (v. i 5 sopra citati) tecnica e velocità (anche di pensiero).Ma ora passo la palla agli utenti disperando che si possa aprire un dibattito costruttivo sul tema: secondo voi la Nazionale di Mancini ha trovato nei calciatori più "piccoli" la soluzione tecnica per vincere e convincere o è solo stato un caso isolato?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it