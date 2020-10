L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul gioco espresso dall'Inter di Antonio Conte contro il Benevento.



“Dalla pazza Inter alla pazza idea. Dal romanzesco 4-3 alla Fiorentina allo strapotere del 5-2 di Benevento. Più che la goleada, colpisce l’atteggiamento da grande che sa essere dominante e cinica, ogni verticalizzazione un’occasione, ma anche rifugiarsi nella gestione quando occorre spegnere i bollenti spiriti altrui, con oltre il 66% di possesso. Inter che cambia sette uomini come se il turnover fosse già stato metabolizzato. Inter con due nuovi che rappresentano una svolta da top club, Hakimi travolgente, Vidal già leader, per non dire di Sanchez finalmente nella dimensione ideale”.



LA PAZZA IDEA - Quello attuale potrebbe essere il primo campionato senza una favorita e l'Inter ha tutte le carte per poterlo vincere, scrive la Gazzetta dello Sport: “Cinque gol e due traverse a Benevento, nove centri in totale nelle prime due partite come non succedeva dal 1961. Però anche cinque palloni alle spalle di Handanovic in 180’, con un paio di amnesie costate care. Segno di uno squilibrio su quale lavorare da subito perché adesso c’è la Lazio. La pazza idea è che ci sia comunque tutto per uno scudetto nel primo campionato apparentemente senza una favorita dopo quasi un decennio. Senza più scuse. E non c’è ancora Kanté, se mai arriverà”.