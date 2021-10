Ieri sera il Milan aveva un'età media di 26,8 anni nella formazione titolare schierata da Pioli. I più esperti in campo tra i rossoneri erano i classe '86 Tatarusanu e Giroud, poi nell'ultima mezz'ora è entrato il 40enne Ibra senza però riuscire a incidere. Esperienza al servizio della squadra. Sì, ma quanta? Poca, pochissima.- Oltre le assenze importanti - da Maignan a Brahim Diaz, passando per Theo Hernandez e Kessie -. Un aspetto che ha condizionato la gara di ieri ma anche le altre due precedenti, con la squadra di Pioli ancora bloccata a zero punti nel girone B e con la qualificazione agli ottavi che si sta facendo sempre più complicata.- Prima di ieri sera. Più esperienza da parte di Bakayoko e Tomori, ma non basta per imporsi contro squadre navigate come il Porto. Il Milan paga una fase di un processo di ringiovanimento lavorando per invertire la rotta e continuare a lottare per rimanere in Champions. Con il sostegno dei più esperti e il talento dei giovani.