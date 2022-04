L'indiscrezione è stata messa in circolazione nel pomeriggio di lunedì dalla testata rumena Gazeta Sporturilor ( https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/impresar-andrea-pretti-octavian- popescu-660444.html ):nella gara dello scorso 3 aprile fra FCSB e CSU Craiova (0-2). La sua presenza è stata notata grazie a una fugace inquadratura televisiva, che faceva rilevare una figura sconosciuta, storici feudatari del calciomercato rumeno. Poi si è resa necessaria una settimana per conoscere il nome e il cognome di quel soggetto. Si tratta di. E che secondo l'interpretazione data da Gazeta Sporturilor si trovava lì per osservare la prova di Octavian 'Tavi'( https://www.transfermarkt.it/octavian-popescu/profil/spieler/797100 ), attaccante esterno classe 2002 del FCSB (l'ex Steaua Bucarest). Club il cui presidente e proprietario è George 'Gigi' Becali, cugino di Ioan e Victor.Interpellato dalla testata rumena, Victor. Secondo l'agente rumeno, l'intermediario italiano era soltanto in missione di aggiornamento.. Indicazione tutt'altro che secondaria. Tornando a Pretti, si tratta di un agente che ha lavorato molto sul mercato rumeno. Gli viene infatti attribuito. Era quello un periodo in cui l'intermediario italiano aveva ottimi rapporti coi fratelli Becali. Successivamente però lo ha scalzato l'agente romano Pietro Chiodi, che è entrato nelle grazie dei Becali diventando uomo di loro massima fiducia. I rapporti fra Chiodi e i Becali sono andati avanti bene fino a che Ioan e Victor non hanno dovuto subire una pausa forzata causa problemi giudiziari. E a quel punto, secondo quanto sostenuto ripetutamente da Victor, Chiodi avrebbe provato a far migrare altrove i calciatori controllati dai due fratelli. Destinazione:, il super-agente macedone che proprio assieme a Chiodi è finito sotto inchiesta della procura di Milano (https://www.editorialedomani.it/fatti/calcio-fali-ramadani-ex-jugoslavia-tutti-gli-affari-del- super-agente-chiesa-pjanic-dk409jtb ).Al di là delle acredini fra i fratelli rumeni e l'agente romano, l'effetto di tutto ciò è che Pretti è tornato a essere l'agente italiano di fiducia dei Becali. Tanto che di recente sarebbe intervenuto anche nei trasferimenti diale nell'ulteriore passaggio diin prestito. È stato in passato anche l'agente diche ha assistito nel trasferimento in Cina. Da quell'esperienza è nata la Tommasi Pretti Sport, che opera in territorio cinese. Pretti è stato anche agente del direttore sportivo laziale. Le amicizie non gli mancano.@Pippo Russo