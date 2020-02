Situazione bollente in casa: a causa del grave infortunio capitato ad, che molto probabilmente salterà la restante parte di stagione, la dirigenza del club si è prontamente messa alla ricerca di un nuovo attaccante.Secondo quanto riporta AS, i blaugrana avrebbero sondato nuovamente, centravanti attualmente di proprietà del. Il 28enne piace molto ad, che in passato aveva già provato a portarlo al