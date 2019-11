Ivan Rakitic o Arturo Vidal? Il centrocampo del Barcellona è sicuramente sovraffollato e nell'organico a disposizione di Ernesto Valverde sono proprio le due stelle ad essere costantemente scontente e in discussione tanto da spingere almeno uno dei due alla cessione nel mercato di gennaio. Entrambi i giocatori sono corteggiati dall'Inter, con Antonio Conte che ha espresso una netta preferenza per il cileno che ha già allenato ai tempi della Juventus, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sono proprio i bianconeri i rivali più forti con una manovra di disturbo già messa in atto e che potrebbe cambiare il mercato nerazzurro.



JUVE SU RAKITIC - Sì perché, come detto, verosimilmente non tutti e due i centrocampisti saranno lasciati liberi di partire contemporaneamente e se la Juventus dovesse spingere sull'acceleratore per Ivan Rakitic potrebbe bloccare il tentativo dell'Inter per Vidal. Il ds Fabio Paratici aveva già fatto un tentativo alla fine del calciomercato estivo per regalarsi il croato in uno scambio che avrebbe visto coinvolto anche Emre Can.



CONTATTO - Non se ne fece nulla, ma in vista di gennaio la pista è tornata incandescente. Sì perché secondo il quotidiano spagnolo c'è già stato un contatto di alto livello fra i dirigenti del Barcellona e quelli della Juventus per provare a portare Rakitic in Italia. Il club bianconero ha chiesto la possibilità di trattare con il croato e da quello catalano non è arrivata una chiusura anche se è stato ribadito che non c'è fretta nel prendere le decisioni sul suo futuro. Un contatto importante che potrebbe essere anche una semplice manovra di disturbo. La guerra Inter-Juve passa anche da Barcellona.