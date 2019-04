Oggi Marca riporta le parole di Zlatko Dalic, CT della Croazia, a proposito della possibilità di convocare lo spagnolo Dani Olmo, che potrebbe presto acquisire la nazionalità croata: "Per le sue caratteristiche, è un profilo ideale al gioco della nostra nazionale: sto pensando di concedergli una chance. Già in passato ci siamo fatti scappare Ibrahimovic, non può accadere lo stesso con un altro giovane talento."



Cresciuto nella cantera del Barcellona, Olmo si è trasferito alla Dinamo Zagabria nel 2015 quando aveva ancora 16 anni, e sta portando avanti le pratiche per diventare cittadino croato. Attualmente è nel giro della Spagna under 21, ma non è ancora stato convocato da Luis Enrique in nazionale A. Quindi, quando avrà acquisito la cittadinanza croata, potrebbe decidere di sposare la causa del Paese slavo.