Il futuro di de Jong al Barcellona è in bilico. Il talentuoso centrocampista olandese, accostato al Manchester United, compare, tra le altre, anche nei taccuini della dirigenza della Juventus. A fare un punto è il quotidiano sportivo spagnolo Marca, il quale spiega come i Blaugrana sarebbero disposti ad ascoltare eventuali offerte ma che, allo stesso tempo non lo lascerebbero partire per una cifra inferiore ai 75 milioni di euro.