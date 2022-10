Nove partite giocate, quattro solo da titolare, per un totale di 439'. Rodrigo De Paul continua a essere un'alternativa per l'Atletico Madrid, che un anno e mezzo dopo il suo arrivo dall'Udinese per circa 35 milioni di euro sta seriamente pensando di trovargli una nuova sistemazione, nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto scrive il quotidiano Marca è rottura tra l'argentino ex Racing e Valencia e Simeone, che non ne può più dei suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata a inizio ottobre quando il numero 5 dei colchoneros ha chiesto e ottenuto il permesso del club di saltare la sfida del Ramon Sanchez Pizjuan con il Siviglia per volare in Argentina e stare vicino al padre malato, ma ha poi partecipato a una festa, senza autorizzazione.



IN VENDITA - Un comportamento inaccettabile, che ha convinto l'Atletico Madrid, alla prese con la necessità di fare cassa per sistemare i conti, a metterlo sulla lista dei partenti. L'augurio è che possa mettersi in mostra al Mondiale in Qatar per poi cederlo al miglior offerente a gennaio. Secondo Marca su De Paul ci sono Juventus e Milan, che l'aveva corteggiato prima del suo trasferimento nella Liga. Maldini è un estimatore dell'ex 10 dell'Udinese ma al momento non è più un obiettivo. Anche per ragioni economiche: De Paul guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e costa almeno 30 milioni di euro.