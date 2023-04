Angel Di Maria potrebbe lasciare la Juventus per tornare in argentina. Il fideo ha iniziato la sua carriera professionistica al Rosario Central, dove avrebbe pianificato il suo ritorno per chiudere la sua carriera. Per il momento, il direttore sportivo della squadra argentina ha chiarito in un comunicato che sarebbero lieti di ricevere nuovamente il calciatore. Lo riporta Mundo Deportivo.