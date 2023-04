In Inghilterra sono sicuri che Roberto Firmino sarà un giocatore del Barcellona la prossima stagione ma dalla Spagna arrivano smentite. Secondo quanto riportato da Marca, l'attaccante del Liverpool, che andrà via a parametro zero in estate, si è offerto ai blaugrana, ma la sua candidatura è stata respinta. La dirigenza non ha bisogno di un centravanti, ma di giocatori sulle fasce.