Secondo la rivista spagnola Hola, la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, sarebbe incinta, alla 12esima settimana di gravidanza. Si tratterebbe del secondo figlio in comune per la coppia, dopo Alana Martina, nata il 12 novembre del 2017. La famiglia così si allargherebbe ancor di più, dato che il campione portoghese aveva già tre figli prima di incontrare la modella ispano-argentina: Cristiano Jr, Eva e Mateo. Come ricorda l'Ansa, la 27enne aveva espresso pubblicamente il desiderio di avere un altro figlio con l'ex attaccante della Juventus anche in un'intervista rilasciata un anno fa alla stessa rivisita 'Hola!' ("Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa. Spero di avere più figli").