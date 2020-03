Inter-Lautaro Martinez-Barcellona, un triangolo caldo per l'estate che rischia di arricchirsi con un nuovo protagonista: l'ex blaugrana Pep Guardiola. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui il Manchester City avrebbe messo gli occhi sull'attaccante nerazzurro in caso di addio di Sergio Aguero, oggi dalla Spagna arrivano ulteriori conferme.



SFIDA - Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo infatti, il Toro è più che un semplice rincalzo: Guardiola vuole Lautaro a Manchester a prescindere dal futuro del Kun, una decisione questa che si lega anche all'incertezza sulla permanenza al City di Gabriel Jesus. L'entrata a gamba tesa dell'ex tuttavia, sottolinea il quotidiano catalano, non spaventa il Barça: qualora dovesse effettivamente lasciare l'Inter in estate, Lautaro sarebbe comunque più attratto dalla prospettiva di giocare in blaugrana con Leo Messi, suo grande sponsor. E in quello che si preannuncia come un mercato dii scambi, il Barcellona continua a studiare la formula giusta per convincere i nerazzurri: mettere sul piatto il cartellino di Arturo Vidal come prima di varie contropartite tecniche, resta l'opzione favorita dai dirigenti del Barça.