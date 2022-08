Secondo quanto riportato da Jigantes in Spagna il Barcellona ha già comunicato agli organi preposti della Liga, il massimo campionato spagnolo, che due giocatori oggi sotto contratto lasceranno il club. Si tratta di Pierre Emeryc Aubameyang e di Memphis Depay. Quest'ultimo è il principale obiettivo per l'attacco della Juventus che sta aspettando la risoluzione del contratto con i Blaugrana per affodnare il colpo come vice-Vlahovic.