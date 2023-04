Un nuovo affare all'orizzonte potrebbe concretizzarsi fra Juventus e Barcellona. Il club bianconero riabbraccerà fra le sue linee il centrocampista svizzero Denis Zakaria che è in prestito al Chelsea, che però non riscatterà il suo cartellino al termine della stagione.



L'ex-Borussia Monchengladbach non è però destinato a rimanere a Torino, perché secondo la stampa spagnola proprio il Barcellona sta provando ad intavolare una trattativa per portarlo in blaugrana