Il Paris Saint-Germain potrebbe non essere l'unico club a correre per l'ingaggio di Leo Messi: secondo il quotidiano spagnolo AS il Chelsea, atteso al rilancio decisivo per l'interista Romelu Lukaku, dopo avr letto della rottura definitiva tra il Barcellona e l'argentino ha chiesto tramite un intermediario inglese un incontro urgente con il suo entoruage.