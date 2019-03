Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo, il Milan sarebbe tornato sull'esterno olandese del Siviglia Quincy Promes. Alcuni osservatori del Milan avrebbero seguito la gara tra Olanda e Bielorussia, per monitorare tre talenti oranje, cioè Bergwijn, Depay e appunto Promes. Probabile quindi che l’esterno del Siviglia possa tornare di moda in casa Milan per la prossima estate