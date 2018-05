L’Inter sta già programmando il futuro e la prossima stagione. Il ds Ausilio è molto attivo per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra le priorità del dirigente nerazzurro c’è sicuramente la riconferma di Cancelo che, nella seconda parte della stagione, si è messo in luce e ha fatto vedere tutte le sue qualità. L’Inter sta provando a trattare con il club spagnolo per cercare di abbassare quei 35 milioni del riscatto di Cancelo o per dilungare il prezzo del pagamento in modo da poter tenere il giocatore e non compromettere il discorso Fairplay Finanziario. Secondo quanto si legge su Deporte Valenciano, però, il Valencia ha ricordato all’Inter che mancano tre settimane per pagare i 35 milioni del riscatto di Cancelo, altrimenti a fine stagione il portoghese tornerà in Spagna.