Il nome di Cristiano Ronaldo continua a occupare le pagine dei media spagnoli. E oggi, Don Balon, scrive che CR7 ha posto il veto sull'acquisto di Sergio Ramos da parte della Juventus. I rapporti tra il capitano delle Merengues e il portoghese si è deteriorato col tempo, con Sergio Ramos che ha indicato per il 'Best Fifa Player' Luka Modric e non l'ex compagno: "Forse ci sono giocatori con maggior marketing o con un nome più grande, ma Modric si merita questo riconoscimento".