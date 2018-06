Nel caso di partenza di Miralem Pjanic, la Juventus sarebbe costretta ad acquistare un altro centrocampista importante. Se Milinkovic-Savic è il sogno bianconero, tra i nomi che si sono fatti per i bianconeri c'è anche quello di Thiago Alcantara, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco. Come spiega il Mundo Deportivo, il giocatore nato a Brindisi piace al Barcellona, pronto a riportarlo a casa e al Real Madrid, che lo ha individuato come possibile rinforzo in caso di partenza di Kovacic.