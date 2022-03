Romelu Lukaku nel mirino dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il club spagnolo sta pensando all'attaccante ex Inter come sostituto di Luis Suarez, che sembra ormai a un passo dall'addio. L'avventura del belga al Chelsea, del resto, sembra destinata a finire presto, e diversi club sono alla finestra per capire come evolverà la situazione nei mesi che precedono l'estate.