Sembrava a un passo dal Napoli, invece il futuro di James Rodriguez è ancora tutto da decifrare. Per il giocatore colombiano, in uscita dal Real Madrid, al momento è in pole l'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS, però, nei prossimi giorni potrebbe tornare in gioco anche la Juventus, squadra che era già stata accostato ad James Rodriguez nelle scorse settimane. Il Real Madrid chiede 50 milioni di euro per il trequartista.