Malumore Barcellona nei confronti di Ousmane Dembele: non solo per il rifiuto di trasferirsi al Manchester United che ha bloccato di fatto l'arrivo di Depay, come riferisce Mundo Deportivo i blaugrana sono convinti che il francese, in scadenza nel 2022, stia già flirtando con la Juventus e altri club per trasferirsi a condizioni vantaggiose la prossima estate, con un solo anno di contratto residuo.