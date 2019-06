L'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ha lasciato sorpreso Cristiano Ronaldo, che vedeva nel tecnico italiano una delle sicurezze per la sua permanenza in Italia. A riportarlo è Diario Gol, che spiega come il portoghese sia infastidito dalle mancate certezze in merito all'addio di Dybala e dal mancato acquisto di centrocampisti, oltre a Ramsey. La vera notizia riguarda l'offerta recapitata a Mendes dal Psg: i francesi mettono sul piatto 50 milioni di euro a stagione per il giocatore e 140 milioni alla Juventus. Dario Gol spiega come la proposta abbia fatto tentennare CR7, stuzzicato dalla ricca offerta e dalla possibilità di un nuovo progetto. La proposta, però, è da considerarsi valida solo qualora partisse uno tra Neymar e Mbappé.