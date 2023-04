Nonostante i buoni risultati in campionato e in Europa League, il malumore di Josè Mourinho a Trigoria è stato percepito anche dall'estero. per questo, secondo Don Balon, il tecnico giallorosso potrebbe lasciare la Capitale per accettare l'offerta monstre dell'Al-Nassr (dover incontrerebbe nuovamente Cristiano Ronaldo), ma anche attendere un'offerta da parte di Psg, Chelsea e persino Real Madrid.