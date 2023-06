Si allunga la lista già chilometrica dei portieri che l'Inter sta seguendo per sostituire André Onana, possibile nuovo acquisto del Manchester United. Secondo quanto riportato da Marca, i nerazzurri stanno valutando il nome di Unai Simon, estremo difensore dell'Athletic Bilbao, recentemente protagonista della vittoria della Nazionale spagnola in Nations League. Il profilo del 26enne basco, che è legato al suo club da un contratto fino al 2025, senza clausola rescissoria, è stato accostato in Spagna anche al Manchester City di Pep Guardiola.