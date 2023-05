Notizia "bomba" dalla Spagna: la Juventus è vicina all'acquisto di Pau Torres. Secondo il quotidiano catalano Sport, è in dirittura d'arrivo l'accordo tra il club bianconero e il 26enne difensore spagnolo del Villarreal, con cui è sotto contratto fino a giugno 2024 con una clausola di rescissione da 50 milioni di euro. Ci sono già stati due incontri tra i dirigenti juventini e gli agenti del calciatore, che fanno trapelare ottimismo sulla conclusione positiva della trattativa.



In realtà l'affare non è così vicino alla chiusura, infatti i bianconeri si sono informati sulla situazione del giocatore, ma prima di affondare il colpo devono aspettare di capire se e quali competizioni europee giocheranno nella prossima stagione.



Pau Torres ha segnato un gol contro la Juve allo Stadium di Torino (FOTO): era il 16 marzo dell'anno scorso, quando il Villarreal vinse 3-0 la gara di ritorno agli ottavi di finale in Champions League, eliminando i bianconeri dalla competizione e arrivando fino alla semifinale persa col Liverpool, poi sconfitto in finale dal Real Madrid.