Il Real Madrid cerca un rinforzo in attacco. E, come scrivono in Spagna, in lista c'è anche Romelu Lukaku. Il centravanti dell'Inter non è la prima scelta, visto che i preferiti sono Haaland e Mbappé, ma Florentino tiene d'occhio il 9 nerazzurro, che ora vale intorno ai 90 milioni di euro.