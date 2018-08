Per convincere Luka Modric a non accettare la corte dell'Inter, il presidente Florentino Perez è pronto a proporgli un sostanzioso aumento dell'ingaggio con rinnovo. Secondo Marca in Spagna il progetto è quello di far sentire Modric ancora importante all'interno del club, tanto più dopo l'addio a Cristiano Ronaldo e lo splendido Mondiale giocato in Russia.