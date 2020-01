Dopo la prima, sofferta, vittoria contro il Granada in campionato, Quique Setién prenderà parte oggi alla prima riunione di mercato con la dirigenza del Barcellona. Un summit necessario, a una decina di giorni dalla conclusione delle trattative, per fare il punto sulla necessità o meno di acquistare un nuovo attaccante dopo l'operazione al ginocchio subita da Suarez e su alcune situazioni in uscita.



Fronti che conducono anche al mercato italiano, visto che i nomi dei giocatori coinvolti riguardano molto da vicino alcune delle principali squadre di Serie A. Per rimpiazzare l'infortunato centravanti uruguaiano, oltre ai possibili ritorni dal Chelsea di Pedro - in scadenza di contratto a giugno e fuori dal progetto di Lampard - e di Dani Olmo (obiettivo anche del Milan) dalla Dinamo Zagabria, spunta il nome del rossonero Krzysztof Piatek, che per 30 milioni di euro può partire.



Altrettanto importanti sono le questioni relative ai calciatori del Barcellona con possibilità in uscita. Ivan Rakitic è tornato ad essere un giocatore nell'orbita della Juventus, nell'ambito di un potenziale scambio che coinvolga Federico Bernardeschi, mentre Arturo Vidal, dopo essere stato a lungo il primo nome dell'Inter per rinforzare il centrocampo, è oggi più lontano con l'avvento in panchina di Setién. Dopo la riunione di oggi, se ne saprà di più.