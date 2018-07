Secondo le ultime indiscrezioni della Cadena Cope l'affare Cristianoalla Juventus è in dirittura d'arrivo. Tuttavia i bianconeri verseranno nelle casse del Real Madrid ben 130 milioni di euro e non i 100 milioni di cui tutto parlano e inoltre pagheranno i 20 milioni di commissione a Jorge Mendes per un affare da 150 milioni totali.