Il Barcellona, nonostante l'ingaggio di Arturo Vidal, ha nel mirino anche Pauldel Manchester United. E' quanto afferma Fichajes.net che svela le tre difficoltà maggiori legate a questa trattativa: tempo, prezzo e Mourinho. Il tempo: è il fattore cui bisogna tener maggior conto, perché il mercato inglese chiude giovedì e sarà poi impossibile per i Red Devils ingaggiare un ricambio adeguato. Il prezzo: dopo l'ottimo Mondiale lo United chiede almeno 100-120 milioni di euro per il cartellino del francese, cifra ritenuta eccessiva dal Barça. Mourinho: il portoghese, dopo una stagione di critiche, non vuole privarsi del suo giocatore.