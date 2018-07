Il Napoli è sempre al lavoro per consegnare ad Ancelotti una rosa in grado di poter competere nuovamente con la Juventus. Secondo quanto raccontato su Cadena Ser, durante la trasmissione El Larguero, la dirigenza partenopea ogni giorno contatta quella del Real Madrid per chiedere informazioni su Benzema. Al momento non esiste nessuna trattativa ma, dopo l'addio di Cr7, può lasciare anche il francese la casa blanca.