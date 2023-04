Anche il Barcellona è rimasto deluso dal rendimento di Sergino Dest al Milan. In particolare, secondo Don Balon, il tecnico Xavi non vorrebbe neanche rivedere il calciatore a Barcellona perché non affidabile e troppo dispendioso per le casse del club, al momento sotto pressione finanziaria. Anche il presidente Joan Laporta è preoccupato, dal momento che la rivendita del calciatore potrebbe essere molto complicata, visto lo scarso rendimento con la maglia rossonera.