Dalla Spagna, in particolare dalle pagine del quotidiano As, rilanciano prepotentemente l'interesse del Real Madrid per il difensore classe '91 del Napoli Kalidou Koulibaly. Il giornale madrileno, molto vicino alle vicende della casa blanca, regala addirittura la prima pagina a questa indiscrezione di mercato, riferendo di un incontro avvenuto ieri tra Miguel Angel Sanchez, braccio destro del presidente Florentino Perez, e l'agente del calciatore senegalese. Koulibaly sarebbe una richiesta esplicita di Zinedine Zidane, che ha compreso come sia alto il rischio di perdere a giugno Varane.



As scrive di un'offerta di 70 milioni di euro pronta ad essere recapitata ad Aurelio De Laurentiis al termine della stagione, ma secondo quanto risulta a calciomercato.com il Napoli fa una valutazione molto superiore di uno dei suoi migliori calciatori, nell'eventualità di una cessione. Nell'ultimo rinnovo di contratto fino a giugno 2023, il patron del Napoli ha inserito una clausola rescissoria di 150 milioni, la più alta nel campionato di Serie A. Un messaggio chiaro alle pretendenti, visto che il progetto del club è di prolungare ulteriormente l'accordo e portare l'ingaggio di Koulibaly fino a 6 milioni a stagione, con la prospettiva di offrirgli pure la fascia di capitano attualmente in possesso di Insigne. Il Real Madrid insiste, ma per il momento il Napoli non cede.