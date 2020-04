allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamoadattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2006 di Stephenie Meyer e seguito di Twilight, film campione d'incassi nel 2008.con Diego Abatantuono e Monica Guerritore, commedia del 2018 che vede la partecipazione del wedding planner più famoso d'Italia, Enzo Miccio.ispirato all'omonimo sceneggiato francese, a sua volta basato sulla serie di racconti di Cécile Aubry, racconta l'amicizia tra un bambino e un cane da montagna dei Pirenei.: nuova Serie TV con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.​ Una storia ambiziosa, tratta dall'omonimo bestseller di Guido Maria Brera edito da Rizzoli e prodotta da Sky e Lux Vide. Un thriller finanziario dal respiro internazionale​.​La spettacolare vittoria per 4-3 dell'Inter di Mancini sul Milan di Ancelotti.: scritto e diretto da Fernando León de Aranoa, con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz, narra la vita di Pablo Escobar, dall’ascesa criminale avvenuta all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993,​Dieci single attraenti di tutto il mondo si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quella che assaporano già come l’estate più esotica ed erotica della loro vita… ma c’è una sorpresa.Carismatico e complesso, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) ha passato la maggior parte della sua vita professionale come alto ufficiale dell'ONU nelle zone più irrequiete del pianeta, negoziando accordi con presidenti, rivoluzionari e criminali di guerra. Ma proprio quando decide di vivere una vita più semplice.... Un ex agente segreto israeliano da la caccia a un combattente palestinese che pensava di avere ucciso.