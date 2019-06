Il Fenerbahce fa sul serio per Milan Badelj della Lazio. Il centrocampista, dopo il rinnovo di Inzaghi, non vuole più rimanere nel club biancoceleste. Il rapporto con il mister non è mai decollato, vuole andare via. E ha molte pretendenti.



DALLA TURCHIA - Come riportano in Turchia, Badelj piace tantissimo al Fenerbahce, che vorrebbe approfittare degli ottimi rapporti con Tare - e delle altre trattative sul tavolo, per portarlo in Super Lig. Deve guardarsi dalla concorrenza del Bordeaux, forte sul centrocampista ex Fiorentina.