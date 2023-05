Colpo turco per il Milan? Secondo il portale SportArena, i rossoneri hanno messo nel mirino Karem Akturkoglu, esterno offensivo classe '98 del Galatasaray, 10 gol e 8 assist in stagione: per Akturkoglu, si legge, il Diavolo è pronto a mettere sul piatto circa 13 milioni di euro, ma il club di Istanbul ne chiede non meno di 15.