Tante trattative, altrettante offerte, poche risposte e tutte negative. Il Milan sta faticando a chiudere operazioni di mercato in entrata dopo l'acquisto di Lucas Paquetà (presentato oggi) dal Flamengo. Il motivo? Sta tutto nel Fair Play Finanziario, nell'impossibilità di offrire formule diverse dal prestito con diritto di riscatto, nelle limitazioni certe e autoimposte dalla società al dt Leonarodo e soprattutto dall'incertezza di quella che sarà la decisione che prenderà la Uefa in sede di punizioni definitive. L'incontro, che si terrà venerdì a Nyon sarà importante e delineerà la strategia futura del club.



L'INCONTRO - Sì perché dalle certezze e dai chiarimenti che il Milan otterrà in sede di discussione in merito al Fair Play Finanziario tanto passerà delle scelte presenti e futuri del club. Leonardo e i rossoneri potranno infatti modificare (anche se solo in piccola parte) le trattative impostate e potranno, perlomeno questa è la speranza del club, anche pensare alla formulazione di proposte economiche e contrattuali differenti.



CESSIONI - Rimanere nei paletti del Fair Play non sarà facile e per questo la strategia partirà prima di tutto dalle cessioni. Affinché qualcuno possa arrivare sarà fondamentale fare spazio quantomeno numericamente in rosa. L'obiettivo è cedere e i principali candidati sono Bertolacci e Montolivo, che il Milan spera di riuscire a piazzare già a gennaio nonostante un contratto in scadenza a fine anno, così come Halilovic (oggi ha incontrato il Besiktas per un addio a titolo definitivo) e Borini nonostante per l'attaccante italiano ci sia un problema di tassazione con lo Shenzen che sta rallentando l'affare. IL CASO HIGUAIN - Non lascerà la squadra, invece, Gonzalo Higuain. Almeno fino a giugno resterà in rosa, ma la conferma del riscatto dovrà guadagnarsela sul campo. Il Milan ha bisogno del miglior Pipita e nonostante in carriera non sia mai stato considerato in bilico, o non abbia mai dovuto dimostrare sul campo di valere il suo riscatto anche Higuain, come gli altri, è chiamato ad una svolta agli ordini di Gattuso.



OBIETTIVI - Al netto delle cessioni, che restano propedeutiche al mercato, il Milan punta comunque ad almeno due acquisti. Convincere i club ad accettare operazioni in prestito non è semplice e per questo, soprattutto per il centrocampo, restano vive le piste che portano a Sensi e Duncan del Sassuolo (ma non è escluso un terzo nome a sorpresa). La strategia è delineata. Il Milan aspetta (la Uefa), e spera.





