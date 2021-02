Da Scamacca a Dzeko, da Milik a Llorente e Giroud. Alla fine la quarta punta la Juventus non l'ha più presa, quella famosa 'occasione' che si aspettava dal mercato non è più arrivata. Paratici però non è stato con le mani in mano nel mercato di gennaio, generando plusvalenze con alcuni scambi di giovani e prenotando per il futuro Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa che arriverà in cambio di Portanova e Petrelli (loro subito in rossoblù). A bocce ferme e mercato chiuso, Tuttosport ha analizzato