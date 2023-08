Arrivano novità importanti in casa Milan per la trattativa che riguarda il difensore classe 2002 italo-argentino Marco Pellegrino. Secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina il presidente del Platense arriverà in italia per trovare l'accordo definitivo con il club rossonero per la cessione.



La dirigenza guidata da Moncada, Furlani e D'Ottavio da tempo sta seguendo il suo profilo e sta battagliando con la Sampdoria per chiudere un altro colpo di questa lunga estate di mercato. Il centrale convocabile anche per la Nazionale Italiana è considerato uno dei profili più interessanti per la difesa ed è alternativo a Koulierakis del Paok Salonicco.