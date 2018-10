Mai dire mai., perché lo preferirebbe a Gabriele Gravina, che attualmente conta più del 60% dei voti., con l’aiuto sostanziale di Tronchetti Provera, allora a capo della Telecom, quindi della telefonia italiana che agiva in regime di monopolio (anche ora, a dir la verità, è la proprietaria delle infrastrutture di rete).. Seguirono i fatti ben noti: la Juve in B, i due scudetti revocati (uno dei quali concesso poi all’Inter a tavolino),. Una lotta, insomma, capace di alimentare un odio perenne. Ora tutto sembra sul punto di svanire. Come si fa, così su due piedi, a rivolersi bene? E la Juve, oltre a tutto, non tiene ancora in piedi la causa milionaria contro la F.I.G.C.?Chi sta dietro le quinte (in tutti i campi: dalla politica, allo spettacolo…alla cucina) vede le cose in maniera, appunto, professionale. Distaccata, non passionale, emotiva, mitica. S’infiamma allo stadio, rilascia dichiarazioni bellicose, fa fare interrogazioni ai parlamentari tifosi, ma poi fa due conti, valuta la ragion di stato, pondera alleanze, si ritrova insieme su questioni di fondo.Andrea Agnelli è Presidente dell’ E.C.A. (European Club Association) e preferirebbe trovare in Lega di Serie A un appoggio che non sarebbe certo di avere con la presidenza a Gravina, espressione delle Leghe Dilettanti e Pro.Lo stesso Lotito è al centro di una spinosa questione sulla propria rieleggibilità a consigliere federale. Il Collegio di garanzia del C.O.N.I. ha stabilito che non può essere ricandidabile (e con lui non potrebbero nemmeno Tommasi, Ulivieri, Nicchi, Perrotta, Calcagno, Perdomi) per limite dei mandati secondo la legge n°8 del 2018. Di parere opposto la C.A.F. (Corte Federale d’Appello) della stessa F.I.G.C. che ritiene Lotito assolutamente candidabile e paventa un rischio d’incostituzionalità della legge.Un elemento che rende ancora più incerta la confusa partita tra i massimi organismi del calcio italiano, ma tra tanta incertezza, s’avanza netta l’ipotesi che, anche di fronte al mondo, una stagione sia finita. “Ma non ci eravamo tanto odiati?”