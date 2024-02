Dall'entourage di Thiago Motta: 'Nessuno vuole allenare il Napoli'

Non è un gran momento per il Napoli, che ha cambiato il terzo allenatore della stagione con l'arrivo di Fancesco "Ciccio" Calzona al posto di Walter Mazzarri. Il ct della Slovacchia - manterrà il doppio ruolo tra club e nazionale - ha debuttato con un pareggio col Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions, ma per la prossima stagione è già stato accostato qualche nome alla panchina azzurra. Tra i profili che piacciono al presidente De Laurentiis c'è quello di Thiago Motta, sorpresa della stagione alla guida del Bologna; Dario Canovi, padre dell'agente del giocatore Alessandro, ha risposto così alle voci di mercato: "Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello - spiega a Tuttomercatoweb - Nessuno vuole andarci. E non credo che uno come Conte sia disponibile ad allenare il Napoli, le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili".



SU CALZONA - "Non lo conosco personalmente e per questo non posso giudicarlo. Avevo sentito il suo nome come vice, per questo credo che a meno di miracoli sia una soluzione ad interim. Non è un allenatore con l’esperienza necessaria per mandare avanti una squadra come il Napoli".