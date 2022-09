La doppietta segnata in Nazionale contro la Repubblica Ceca è stato solo il punto esclamativo di un avvio di stagione super di Diogo Dalot. L’esterno destro portoghese, con un passato al Milan, potrebbe diventare presto un uomo mercato considerando che è in scadenza di contratto ( anche se il Manchester United dispone di una clausola per rinnovare di un altro anno).



JUVE E MILAN OSSERVANO - Dalot al Milan ha lasciato amici e un buon ricordo. Le strade potrebbero incrociarsi di nuovo, magari già la prossima estate. Il club rossonero monitora gli sviluppi intorno al portoghese anche se la priorità è tutta per Dest che deve convincere il club a esercitare il diritto di riscatto per 20 milioni di euro dal Barcellona. E proprio i catalani sono interessati al portoghese per un intreccio di mercato da seguire nei prossimi mesi. Anche la Juve ha chiesto informazioni in vista della prossima stagione, iscrivendosi a una corsa che vede in gara anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.