Il terzino portoghese del Milan Diogo Dalot ha parlato a Sportmediaset: "Mi piace Mourinho, quando posso parlo con lui. E’ una grande persona e un grande allenatore, sono grato per tutto quello che ha fatto per me. Riguardo il Milan, sono molto felice per quello che stiamo facendo e sono contento per come sto giocando in questo stagione. Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo".



Giovedì prossimo l’ex giocatore del Porto compirà 22 anni e di fronte si ritroverà ancora una volta il Manchester United, club tuttora proprietario del suo cartellino, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "ll regalo perfetto sarebbe vincere e passare il turno. Sarebbe il miglior regalo da ricevere".