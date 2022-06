Una bellissima vittoria fuori dal campo! Complimenti e buon lavoro a Damiano, nuovo sindaco di Verona pic.twitter.com/h97ojcyIAq — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) June 26, 2022

Affluenza al 46,8% (al primo turno fu del 55%, nel 2017 l'affluenza al ballottaggio si fermò al 42,40%)."Non era semplice, ma ci siamo messi in gioco per un progetto che Verona aspettava da tempo. Siamo pronti a scelte difficili, ma stasera festeggeremo e ringrazierò tutti quelli che si sono spesi. Ero già soddisfatto perché siamo riusciti a parlare di proposte concrete senza denigrare l'avversario. Stasera Verona ha fatto vedere che è tanto altro rispetto a quello che si racconta di lei.". Tutto il centro sinistra lo ha sostenuto, ma lui, quando gli si chiede se è di sinistra, preferisce glissare. Tommasi si è presentato sul sito ufficiale con una citazione importante, che rimanda ad uno sguardo verso il futuro: “Impronta forte, quella dell’attenzione al domani: “Da tanti anni ormai lavoro con i bambini e i ragazzi, e so bene che sono loro il nostro vero futuro: si meritano una città diversa, che coltivi le loro aspirazioni e che li aiuti a realizzare i loro sogni. Credo che per riuscirci dobbiamo lavorare, tutti insieme, alla riscoperta del valore della comunità. A Verona si è da tempo perso il senso dello stare insieme e della condivisione. Mi sono candidato per dare alla mia città una prospettiva diversa: sogno una Verona che rifiuta le divisioni e che lavora unita per il bene comune”.Damiano Tommasi è nato a Negrar, comune della Valpolicella di poco più di 15mila abitanti il 17 maggio del 1974. Con il Verona per due stagioni, tra il ‘93 e il ’96, riesce a portare la sua squadra dalla Serie B alla A per poi passare alla Roma. Ha vestito anche le maglie di Levante, Qpr e Tianjin Teda oltre che della Nazionale. E' stato anche presidente dell'AIC.