L'agente di Mikkel Damsgaard, trequartista della Sampdoria, ha parlato a Ekstra Bladet del programma di rientro del suo assistito dall'infortunio. Ecco le parole di Jens Orgaard:



"La riabilitazione sta andando alla grande e ci aspettiamo che torni ad allenarsi a pieno titolo a Genova alla fine del mese. Un rappresentante della Samp verrà in visita per controllare le condizioni fisiche di Mikkel. Thomas Jorgensen (fisioterapista che ha curato Damsgaard, ndr) dovrebbe essere davvero elogiato per l'enorme quantità di lavoro che ha svolto con Mikkel. Da quando l'infiammazione è guarita, hanno lavorato insieme per sei-sette ore ogni giorno per aumentare la forza muscolare"