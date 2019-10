Dani Alves, numero 10 del San Paolo, ex terzino di Juventus, Barcellona, Siviglia e Paris Saint-Germain, parla a GQ, dicendo la sua sul razzismo: "Andare a Parigi è stato interessante dal punto di vista culturale, ma alla lunga diventa stressante. Se ci vai per una settimana, sarà il viaggio più bello della tua vita, ma starci a lungo alla fine delude. Parigi mi ricorda un po' San Paolo, ma c'è più razzismo: a me non hanno mai fatto nulla, ma l'ho visto succedere e so cosa hanno passato alcuni miei amici. Siviglia e Barcellona? Da quelle parti la gente sembra brasiliana, mi sono trovato bene. Si vive parecchio la città e c'è più energia. La gente è più "cattiva", ma io preferisco questo tipo di persone".